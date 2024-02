Patrice Motsepe (président CAF) : "C’est un des points négatifs qui ne m’a pas plu dans cette CAN"





La CAN-2023 a pris fin avec le sacre de la Côte d'Ivoire. Si une grande partie des observateurs s'accorde à dire qu'il s'agit de la meilleure CAN de l'histoire, des manquements ont cependant été constatés, notamment la gestion de la billetterie.





Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s'en est ouvert et promet de faire des efforts pour régler ce problème. "C’est un des points négatifs qui ne m’a pas plu dans cette CAN. Les gens m’appellent, on arrive à Abidjan, mais où sont les billets ?’C’est problématique. Nous allons nous améliorer", a-t-il déclaré en marge de la finale Cote d'Ivoire-Nigeria.





En conférence de presse, il y a quelques jours, le dirigeant sud-africain avait pointé du doigt les revendeurs. "Il y avait des places vides dans le stade lors du match d’ouverture, alors qu’ils ont vendu tous les billets. La raison, les gens ont acheté des lots considérables de billets et les revendent à des prix hors de portée. C’est problématique", disait-il.