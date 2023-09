Polémique sur les Prix des Billets : Diomansy Kamara appelle à des solutions durables

Dans le cadre d'un match amical international, les Lions du Sénégal affronteront les Fennecs d'Algérie ce mardi 12 septembre. La rencontre, qui se déroulera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, fait parler d'elle non seulement en raison de l'affiche de prestige, mais aussi en raison des prix des billets jugés exorbitants par le public.





Connu pour sa franchise, l'ancien international sénégalais, Diomansy Kamara, a partagé une photo dans laquelle on le voit aux côtés du président de la Fédération sénégalaise de football, accompagnée d'un bref commentaire. "Bon là, on a coupé le son, mais on a discuté des préoccupations liées aux billets avec le président de la Fédération, Agustin Senghor. Aucun ménagement dans nos échanges. Il est essentiel de résoudre ce problème en trouvant des solutions durables", a écrit le consultant de Canal+ sur la photo qu'il a partagée dans sa story Instagram.