Politique et sport: La CAN a-t-elle réellement éclipsé la présidentielle ?

L'équipe nationale du Sénégal continue de régaler à la 34e Coupe d'Afrique des Nations (Can) qui se tient en Côte d'Ivoire.

Après la Gambie, les Lions de la Teranga ont signé, ce vendredi, une nouvelle victoire contre le Cameroun. Une belle performance qui a poussé pas mal de Sénégalais à "oublier" le jeu politique en perspective de la prochaine présidentielle.





Ce samedi, tous les yeux sont rivés vers le siège du Conseil constitutionnel où doit être affichée, au plus tard ce samedi 20 janvier à minuit, la liste définitive des candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 25 février prochain. Mais l'engouement et les coups verbaux ont semblé baisser d'un cran, depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) où les Lions de la Teranga continuent de créer la sensation en enchaînant les victoires (Gambie, Cameroun) avec à la clé la qualification aux huitièmes de finale.





Ce qui confirme la très répandue assertion selon laquelle seul le sport peut unir toute la Nation, surtout dans de grandes compétitions comme la CAN ou la Coupe du monde de football.





Et pour preuve, après la belle prestation de la bande à Sadio Mané, presque tous les adversaires sur le terrain politique se sont joints aux messages de félicitation. Le Président sortant Macky Sall, son Premier ministre et candidat, Amadou Bâ, les opposants Aminata Touré, Déthié Fall, entre autres, ont tous jubilé sur les réseaux sociaux.





Pourtant, la décision imminente des "sept sages" est très déterminante pour l'avenir du pays.





Du côté de certains quartiers généraux de candidat, l'on signale, toutefois, que l'esprit n'est pas seulement tourné vers Yamoussoukro.





"On essaie de joindre l'utile à l'agréable. On est contents, on jubile, mais aussi on surveille ce qui se passe sur le terrain politique par rapport que l'avenir de notre pays est en jeu", a tenu à préciser un des 21 candidats dont le dossier de parrainage est retenu.