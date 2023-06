Portugal: Cristiano Ronaldo atteint les 200 sélections avec le Portugal

CR7 atteint la barre symbolique des 200 sélections avec l’équipe du Portugal, en étant titulaire face à l’Islande dans les éliminatoires de l’Euro 2024.





Cristiano Ronaldo a amélioré son record de sélections en équipe nationale masculine du Portugal et atteint la barre symbolique des 200 capes en débutant avec le Portugal contre l’Islande, mardi à Reykjavik, en qualifications pour l’Euro 2024. L’attaquant de 38 ans, qui a rejoint le club saoudien d’Al-Nassr en janvier, était titulaire au coup d’envoi de cette quatrième rencontre qualificative pour le championnat d’Europe organisé en Allemagne l’année prochaine.





Le quintuple Ballon d’or s’est emparé de ce record en mars dernier, en disputant son 197e match avec la Seleçao face au Liechtenstein pour détrôner le Koweïtien Bader Al-Mutawa.





Assuré de sa titularisation et comparaissant lundi en conférence de presse, CR7 a annoncé qu’il ne comptait pas prendre sa retraite internationale de son propre gré. « Je ne renoncerai jamais à venir ici (en équipe du Portugal, ndlr), car c’est toujours un rêve. Atteindre les 200 matches internationaux ce n’est pas pour n’importe qui, cela démontre l’amour que j’ai pour mon pays et notre sélection », a commenté le natif de Madère.





« Ce serait spectaculaire de couronner le 200e match pour la sélection avec un but », a ajouté le Portugais, également détenteur du record du monde de buts en sélection, avec un total qui s’élève jusqu’ici à 122 réalisations.





Depuis l’arrivée en début d’année de son nouveau sélectionneur, l’Espagnol Roberto Martinez, Ronaldo a disputé les trois premiers matchs de qualification pour l’Euro 2024 et signé deux doublés lors des succès du Portugal contre le Liechtenstein (4-0) et le Luxembourg (6-0). L’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid puis de la Juventus Turin, a également disputé toute la rencontre de samedi dernier contre la Bosnie-Herzégovine, mais il n’a marqué aucun des trois buts de la victoire portugaise (3-0).





Cristiano Ronaldo a honoré sa première cape le 20 août 2003, à 18 ans, 6 mois et 15 jours, en entrant en jeu lors d’un match amical face au Kazakhstan quand le Portugal était entraîné par le Brésilien Luiz Felipe Scolari.