POURQUOI IL Y A SI PEU DE BUTS EN LIGUE 1 CETTE SAISON

Avec seulement 13 buts inscrits lors de la 11e journée, la Ligue 1 a connu son pire week-end depuis la saison 2015-2016. Une statistique terrible mais logique au vu de la forme des attaquants.





La Ligue des talents… en panne. Les suiveurs de la Ligue 1 sont loin d’avoir vécu un week-end prolifique à l’occasion de la 11e journée. 13 buts en neuf matchs, du jamais-vu depuis l’exercice 2015-2016. Il faut dire que les trois 0-0 (Lorient-Lens, OM-Lille et Strasbourg-Le Havre) n'aident pas. Que les fans de foot se rassurent, la palme d’or revient à la 32e journée de la saison 2006-2007, avec seulement huit réalisations en dix matchs. Et si le passage de 20 à 18 clubs réduit de facto le volume de buts, il n'a en théorie aucune influence sur la moyenne.









Une moyenne de buts par match en baisse de 0,5 point





Lors des 97 premiers matchs de la saison (Marseille-Lyon et Montpellier-Clermont seront à rejouer), seulement 249 buts ont été marqués. À pareille époque l’an dernier, les filets avaient tremblé à 331 reprises. Une baisse d’efficacité qui grève la moyenne de buts par match, qui chute de près d’un demi-point (2,57 cette année contre 3,01 en 2022-2023).





Et le mal semble s'agraver puisque les trois derniers week-ends sont parmi les moins reluisants. Outre les 13 buts de la 11e journée (1,4 but par match, la 5e pire moyenne sur les dix dernières saisons), la J9 et la J10 ne sont pas en reste avec 18 réalisations chacune.





Le top 10 du classement des buteurs 2022-2023 en panne sèche

Si on jette un œil au top 10 du classement des buteurs de la saison passée, la lutte avait fait rage pour le titre de meilleur réalisateur, finalement décerné à Kylian Mbappé (29), devant Alexandre Lacazette (27) et Jonathan David (24). Autre signe de bonne santé des buteurs: six d'entre aux avaient dépassé la barre des vingt buts.





Mais le tableau est nettement moins reluisant cette saison. Déjà car les forces en présence ne sont plus les mêmes, puisque trois membres de ce top 10 sont partis vers d'autres championnats: Loïs Openda (21 buts), Habib Diallo (20) et Lionel Messi (16). Quant aux autres têtes d’affiches, elles sont pour la plupart en panne sèche, puisque hormis Kylian Mbappé, qui caracole en tête avec 10 buts en 11 apparitions, les stars des attaques de Ligue 1 pataugent.





Wissam Ben Yedder ne compte ainsi que cinq buts, soit deux de plus que Terem Moffi, Folarin Balogun et Alexandre Lacazette (3). Quant au néo-Lensois Elye Wahi (19 buts l'an passé), s'il brille en Ligue des champions (2 buts en 3 matchs), il reste bloqué à un tout petit but en Ligue 1. Et si le surprenant attaquant nigérian de Montpellier Akor Adams compense un peu cette sécheresse avec ses 7 buts, la manne collective reste faible.





Encore loin des records de faiblesse

Cette disette n'est toutefois pas historique et marque surtout une forme de retour à des standards plus modestes après trois saisons particulièrement prolifiques. La moyenne actuelle est ainsi assez proche de celle enregistrée lors de la saison 2018-2019 (2,55) et reste supérieure à toutes celles des saisons entre 2000 et 2015.