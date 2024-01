Pourquoi Karim Benzema a quitté l’Arabie Saoudite

Karim Benzema est sous le feu des critiques en Arabie saoudite. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant français est pointé du doigt pour son comportement et ses performances sous le maillot d’Al-Ittihad. Et sa dernière prestation, lors de la cinglante défaite face à Cristiano Ronaldo et Al-Nassr (5-2), n’a pas arrangé sa situation. Et alors que l’ancien madrilène avait désactivé son compte Instagram, le temps de laisser la tension redescendre, il se retrouve au centre d’une nouvelle polémique ces derniers jours.





Karim Benzema n’a pas participé aux derniers entraînements de son équipe, selon le média Al-Riyadiya, et aurait même quitté le pays, vendredi, à la veille du match de championnat contre Al Taï, qui a finalement été reporté par la ligue saoudienne en raison de mauvaises conditions météorologiques.





Une absence mystérieuse dans un contexte compliqué, qui a beaucoup fait réagir dans le riche pays du Golfe, notamment auprès des supporters d’Al Ittihad et des observateurs de la Saudi Pro League. Mais l’ancien lyonnais, touché à un pied, aurait obtenu le feu vert de son club pour quitter Djeddah.