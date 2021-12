Premier League : Aboutrika appelle les joueurs africains à boycoter les initiatives pro gays

Véritable idole en Egypte, mais aussi sur le continent africain sur lequel il a remporté deux CAN avec les Pharaons, Mohamed Aboutrika s’est attiré les foudres des organisations LGBTQ+. Le désormais consultant TV pour la chaîne beIn Sports au Moyen-Orient s’est fait remarquer en direct par une charge envers la Premier League. Dans son viseur, la campagne « Rainbow Laces », qui veut promouvoir les droits des LGBTQ+ sur les pelouses anglaises. Dernier exemple en date avec les brassards aux couleurs arc-en-ciel portés par les capitaines lors de la dernière journée.



Une action face à laquelle Aboutrika a pris position en dénonçant une « idéologie dangereuse » ou encore une « sexualité contre-nature ». Dans une longue intervention, l’Egytpien a expliqué que cette sexualité était « incompatible » avec l’Islam. Il a également appelé les joueurs de confession musulmane à désormais boycotter toutes les initiatives pro-homosexuels qui seraient prises. La séquence a été partagée en masse sur les réseaux sociaux par les associations pro LGBTQ+, qui ont déploré les propos tenus et appelé à des sanctions.



Face au tollé, la Premier League n’a pas tardé à réagir. « Nous sommes en profond désaccord avec le point de vue de ce consultant. La Premier League et ses clubs s’engagent à soutenir l’inclusion LGBTQ+ et à faire comprendre que le football est pour tout le monde », a fait savoir l’instance. De son côté, beIn Sports, qui se retrouve aussi au centre des critiques, a pris ses distances avec Aboutrika en indiquant « défendre et soutenir des personnes, des causes et des intérêts de toutes origines ».