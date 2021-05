Premier League : Chelsea prend sa revanche sur Leicester City





Dans cette rencontre comptant pour la 37e journée de Premier League, les Blues de Thomas Tuchel ont fait la différence sur des buts d’Antonio Rüdiger (47e) et Jorginho (66e sur penalty). Les joueurs de Brendan Rodgers ont sauvé l’honneur par Kelechi Iheanacho (76e).





Avec 67 points, le club de la capitale londonienne s’empare de la troisième place avec une longueur d’avance sur Leicester City. Dimanche, Chelsea sera à Aston Villa avant la finale de la Ligue des champions contre Manchester City, le 29 mai. Cinquième, Liverpool reviendra à hauteur des partenaires de Wesley Fofana en cas de succès à Burnley, mercredi.









Plus tôt, Manchester City a chuté sur la pelouse de Brighton and Hove Albion (3-2) et Manchester United n’a pas réussi à se défaire de Fulham à Old Trafford (1-1).



