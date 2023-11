PREMIER LEAGUE: DIX POINTS DE PÉNALITÉ POUR EVERTON, QUI SE RETROUVE RELÉGABLE

En raison de pertes financières trop importantes par rapport au plafond autorisé par le fair-play financier britannique, Everton est pénalisé de 10 points.





Une vingtaine de millions qui coûtent très cher. Une commission indépendante de la Premier League a infligé une pénalité de 10 points à Everton, coupable d'avoir enfreint les règles sur le fair-play financier anglais lors de la saison 2021-2022, selon un communiqué diffusé vendredi 17 novembre sur le site du championnat anglais. La sanction prend effet immédiatement.





Après 12 journées, Everton occupait la 14e place avec 14 points. Il se retrouve 19e avec 4 points, soit autant que la lanterne rouge Burnley.





"Choqué et déçu"





Everton dit être "choqué et déçu" par cette décision jugée "disproportionnée et injuste". Dans un communiqué, le club annonce son intention de faire appel. "La rigueur et la sévérité de la sanction imposée par la commission ne reflètent ni équitablement ni raisonnablement les preuves présentées", fustige-t-il par ailleurs.