Premier League : Jackson, une inefficacité qui n'inquiète pas Pochettino

Alors qu'il constitue constamment une menace pour les défenses adverses, Nicolas Jackson doit parfaire sa finition pour devenir le prochain Drogba des Blues de Chelsea.







L'attaquant sénégalais, qui ne compte qu'une seule réalisation depuis le début de la saison, doit "être plus calme et détendu", selon son entraîneur Mauricio Pochettino qui ne doute pas du potentiel de l'ex-joueur du Casa Sports de Ziguinchor.





"Nicolas Jackson va être un grand joueur", annonce le technicien argentin repris par le journaliste Fabrizio Romano.





Il poursuit : "J'ai parlé avec Nico Jackson, car il avait quatre cartons jaunes uniquement pour avoir parlé avec l'arbitre. Et c'est un attaquant." "Il a compris. Jackson est jeune, il va être un joueur fantastique. Il a besoin d'être calme et détendu."