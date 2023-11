Premier League : Nicolas Jackson buteur face à Man City

Auteur d'un triplé lors de la journée précédente contre Tottenham (4-1), Nicolas Jackson a de nouveau fait parler de lui, en inscrivant un autre but.





En effet, lors d'une rencontre spectaculaire entre Chelsea et Manchester City (4-4), le jeune attaquant international sénégalais a une fois de plus démontré son sens du but, permettant aux Blues de Chelsea de revenir à 3-3 dans un match qui s'est terminé sur un score de parité (4-4).