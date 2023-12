Premier League : Pour la première fois une femme au sifflet et noir…

Pour la première fois en Angleterre, une femme arbitrera un match de Premier League. Rebecca Welch a été désignée au sifflet de Fulham-Burnley le 23 décembre.





La France a Stéphanie Frappart, l'Angleterre a désormais Rebecca Welch. Cette arbitre de 40 ans sera aux commandes du match entre Fulham et Burnley prévu le 23 décembre (16h) pour la 18e journée de Premier League, selon un communiqué officiel. C'est la première fois qu'une femme est désignée au sifflet d'une rencontre de la première division anglaise de football masculin. Elle officiera avec Stuart Burt et Dan Cook comme assistants.





Un arbitre noir pour la première fois en 15 ans





Autre annonce marquante faite ce jeudi 14 décembre: Sam Allison sera le premier arbitre noir en Premier League depuis 15 ans. Il a été désigné pour diriger la rencontre Sheffield-Luton lors du Boxing Day, le 26 décembre (16h).





Rebecca Welch arbitre depuis 2010. Elle a déjà dirigé des rencontres de football masculin au sein de l'English Football League, qui regroupe les 2e, 3e et 4e divisions anglaises. Cette saison, elle a officié sur quatre rencontres de Championship. Cet été, la FIFA lui a confié quatre rencontres de la Coupe du monde féminine, dont un huitième de finale et la petite finale entre la Suède et l'Australie.





Sam Allison, 42 ans, évolue habituellement en Championship. Il va découvrir la Premier League, bien qu'il ait eu l'opportunité d'être quatrième arbitre en octobre 2022 lors d'une confrontation entre Brighton et Chelsea. Avant lui, Uriah Rennie est le dernier arbitre noir à avoir dirigé une rencontre de Premier League. C'était en 2008.