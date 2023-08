Premier League : première distinction pour Nicolas Jackson (Chelsea)

Chelsea a remporté la première édition de la Premier League Summer Series. Ce mini-tournoi a été lancée cette année et il réunissait Aston Villa, Newcastle, Brighton, Fulham et Brentford. Les Blues ont obtenu deux victoires et un nul en trois matches. Ce qui les place au sommet du podium.



En outre, un des leurs, Nicolas Jackson, a été élu meilleur joueur de la compétition. L’attaquant sénégalais est l’auteur de deux buts et autant de passes décisives en trois sorties. C’est de bon augure pour l’ancien attaquant de Villarreal, qui a rejoint Chelsea cet été contre 37 millions d’euros (environ 25 milliards F CFA).



Appréciant les bons débuts de sa nouvelle recrue, l’entraîneur des Blues, Mauricio Pochettino, a salué sa sérénité devant les buts, notemmant. Cependant, le technicien argentin lui a suggéré d’améliorer sa condition physique pour s’adapter aux rigueurs de la Premier League.