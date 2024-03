PREMIER LEAGUE: THIERRY HENRY ET RONALDO N’AIMENT PAS CRISTIANO RONALDO, SELON RIO FERDINAND

Selon Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, Thierry Henry et Ronaldo (le Brésilien) expriment une sorte de ressenti envers Cristiano Ronaldo.







Ils ne partiront visiblement pas en vacances ensemble. Selon Rio Ferdinand, ancien international anglais et légende de Manchester United, Thierry Henry et Ronaldo (le Brésilien) ne portent pas Cristiano Ronaldo dans leur coeur.





Dans le podcast It’s All Kicking Off, et selon les propos retranscrits par le Daily Mail, Rio Ferdinand a estimé que Ronaldo avait un problème avec CR7 en partie à cause de son nom.

"Tu as pris mon nom, alors j'ai un problème avec toi"





"Il a une dent contre lui, a assuré l’ancien défenseur central. Je pense que c'est à cause du nom, comme s'il disait 'Tu as pris mon nom, alors j'ai un problème avec toi’."





D’après Rio Ferdinand, Thierry Henry exprime le même ressenti envers le quintuple Ballon d’or, qu’il a croisé entre 2003 et 2007 sur les pelouses de Premier League, lorsque l’attaquant français évoluait à Arsenal et le Portguais à Manchester United.









"C'est comme si Henry minimisait beaucoup Ronaldo"