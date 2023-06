Préparation Afrobasket 2023 : Cierra Janay Dillard, l’Américaine des Lionnes, est arrivée à Dakar

Depuis quelque temps, le phénomène de naturalisation de basketteurs américains est devenu fréquent dans certaines équipes nationales africaines. Après Clevin Hannan et Pierria Henry chez les garçons, l’équipe nationale féminine du Sénégal a accroché une Américaine pour renforcer son secteur de la mène, en vue de l’Afrobasket 2023. Il s'agit de Cierra Janay Dillard. La meneuse du Sporting Club d’Égypte a rejoint les Lionnes qui sont en regroupement depuis hier à Dakar.



La native de New York de 27 ans est passée par les universités du Massachusetts et de Buffalo. Après avoir fait parler ses talents lors du tournoi de basketball féminin de la Division I NCAA en 2018 et en 2019, la nouvelle meneuse des Lionnes a été draftée par les Lynx du Minnesota la même année au 2e tour et en 20e position. Mais elle n’a pas réussi à s'imposer dans la franchise de WNBA.



Dillard joue par la suite dans plusieurs clubs européens en Espagne, en Finlande et en Turquie, avant d’atterrir en Égypte. Avec le Sporting Club, elle croise le club sénégalais de l’ASC Ville de Dakar au premier tour du Championnat d’Afrique des clubs (2022). C’est sans doute lors de cette compétition qu’elle a tapé dans l’œil des dirigeants des Lionnes.