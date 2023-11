Promotion du sport Maracana : Les acteurs visent l'élargissement sur l'étendue du territoire sénégalais

À l'occasion de la journée d'étude pour la relance de la nouvelle discipline sportive (Maracana), les acteurs se sont réunis à Pikine pour se pencher sur sa promotion. Objectif : remobiliser tous les sportifs et élargir la discipline sur l'étendue du territoire sénégalais.







En effet, le Maracana est une discipline sportive dérivée du football. Née en Côte d'Ivoire sur le campus universitaire de Cocody dans les années 70, cette discipline typiquement africaine au départ a, petit à petit, conquis les autres continents. Un sport qui se joue à 6 contre 6, sans gardien de but, sur un espace réduit de 20 à 22 m pour la largeur et de 40 à 44 m pour la longueur .





C'est en 2018 que le Sénégal a intégré le projet en participant à la MAR'CAN Abidjan 2018 et Conakry 2019, après avoir créé l'Association sénégalaise de Maracana (ASEMA). Depuis, l'ASEMA s'efforce de développer le sport dans le pays en organisant des tournois et en se déplaçant dans les régions de Thiès et de Ziguinchor pour la promotion.





Mais le projet a connu un coup d'arrêt pendant la pandémie de Covid-19.