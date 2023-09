PSG : Al-Khelaïfi répond à Messi sur la célébration à Paris de son titre de champion du monde

Dans un entretien livré à la chaîne YouTube Olga cette semaine, Lionel Messi avait regretté le manque de reconnaissance accordé par le PSG après son titre de champion du monde avec l’Argentine l’hiver dernier. Auprès de plusieurs médias, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué le positionnement du club parisien après ce sacre mondial.











Lionel Messi distille les déclarations acerbes envers le PSG depuis son départ de la capitale pour la MLS et l’Inter Miami. La dernière en date remonte à cette semaine et a été livrée à la chaîne YouTube Olga. Auprès de l’acteur et humoriste argentin Miguel Garrados, le septuple Ballon d’or avait dénoncé un manque de "reconnaissance" du PSG après son titre de champion du monde décroché avec l’Argentine en fin d’année dernière.





"Le fait est que j'ai été le seul joueur, parmi les 25 autres (champions du monde) qui n'a pas eu de reconnaissance, a-t-il déclaré. Mais ça ne fait rien. Après, c'était compréhensible, j'étais dans le lieu où, à cause de nous, ils n'avaient pas été une nouvelle fois champions du monde."





Al-Khelaïfi explique pourquoi Messi n’a pas été célébré au Parc des Princes





Au terme de l’entraînement du PSG samedi, à la veille du Classique face à l’OM (21h), Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé auprès de quelques médias. Le président parisien a tenu à préciser la position de son club quant aux célébrations entourant Messi. "On parle beaucoup à l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas dit. Comme tout le monde l'a vu – nous avons même publié une vidéo – nous avons célébré Messi à l'entraînement (quand il a remporté la Coupe du monde), et nous l’avons également célébré en privé, a-t-il déclaré. Mais avec respect – nous sommes un club français. C'était bien sûr sensible de faire la fête au stade. Nous devons respecter le pays qu'il a vaincu – ses coéquipiers de l'équipe de France, et nos supporters aussi. Mais il l'était, et c’est un joueur incroyable – nous étions fiers de l’avoir ici."