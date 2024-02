PSG : Artur Jorge est mort

C’est une figure du football portugais et du Paris Saint-Germain qui vient de s’étendre. Ancien entraîneur de Porto, de Benfica et des Rouge et Bleu (1991-1994 et 1998-1999), avec lesquels il avait décroché le titre de champion de France en 1994, Artur Jorge nous a quittés à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie.