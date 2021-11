PSG Féminines : Une joueuse accusée d’avoir orchestré l’agression de sa coéquipière

Selon «l’Equipe», Kheira Hamraoui, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est tombée dans un guet-apens, le 4 novembre dernier, alors qu'elle rentrait d’une soirée organisée par le club francilien. Elle était en voiture avec deux coéquipières, dont Aminata Diallo qui était au volant.



Deux inconnus masqués auraient alors surgi près du véhicule pour s'en prendre à Kheira Hamraoui. La joueuse, n’étant pas la seule présente dans la voiture, a été extraite du véhicule et rouée de coups à plusieurs reprises au niveau des jambes, à l'aide d'une barre de fer.



La principale suspecte, Aminata Diallo, qui est par ailleurs sa coéquipière en club et en sélection nationale (France) a été placée en garde à vue pour «violences volontaires avec trois circonstances aggravantes, notamment avec la préméditation par rapport au contexte, tel qu'il apparaît en état de la procédure».



Le club parisien, à travers un communiqué, a affirmé avoir pris acte de la mise en garde de sa joueuse et se met à la disposition des forces de l’ordre.



«Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner», évoque le communiqué.