PSG : La terrible phrase de Luis Enrique à Marco Verratti

Parti au Qatar après avoir passé 12 ans au PSG, Marco Verratti n'a pas été épargné par son entraîneur lorsque ce dernier est arrivé à Paris cet été.







PSG : "Tu es le prototype du joueur que je déteste"





L'idylle entre le Paris Saint-Germain et Marco Verratti a subitement pris fin cet été. Après 12 années passées au sein du club de la capitale, le milieu italien a pris la direction du Qatar, lui qui n'était plus désiré par ses dirigeants. Adoré par les supporters parisiens, le petit "hibou" a eu le droit à un magnifique hommage au Parc des Princes lors de la réception de l'OGC Nice le 15 septembre dernier.





Mais avant cela, plusieurs choses se sont passées en coulisse. Élément essentiel de l'effectif du PSG, le statut de Marco Verratti a brutalement changé lors de l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. Quelques jours plus tard, le milieu italien a été informé par ses dirigeants qu'il ne ferait pas partie des plans de son entraîneur, et qu'il devait se trouver une porte de sortie. Et comme si cela ne suffisait pas, le nouvel entraîneur parisien aurait adressé une phrase terrible au joueur de 30 ans, comme le révèle Le Parisien, pour lui faire comprendre qu'il ne comptait pas sur lui. "Tu es le prototype du joueur que je déteste." Triste fin pour quelqu'un qui a marqué l'histoire du PSG.





Deux matchs disputés avec Al-Arabi pour Marco Verratti

Marco Verratti a fait ses débuts avec Al-Arabi le 24 septembre dernier. Titularisé d'entrée, le milieu italien a reçu un terrible coup de crampon sous l'oeil ce qui lui a valu une belle cicactrice au visage. Malgré cela, l'ancien parisien est resté sur la pelouse, mais n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe (1-0).