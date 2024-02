PSG: NEYMAR S'AMUSE DU RENDEMENT DE DEMBÉLÉ, AUTEUR D'UN BUT CETTE SAISON

Parti du PSG l’été dernier pour rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar a vu Ousmane Dembélé le remplacer. Avec seulement un but avec le club de la capitale, le Français peine encore à se montrer décisif. Une situation amusante pour le Brésilien, qui a liké et commenté une publication Instagram comparant les statistiques des deux joueurs au PSG cette saison.





Très précieux dans le jeu et souvent auteur de la dernière passe, Ousmane Dembélé vit sur le terrain, une belle première saison avec le PSG. Pourtant, sur la fiche statistique, le Français ne brille pas vraiment. S’il compte tout de même dix passes décisives toutes compétitions confondues, l’ailier a marqué une seule fois depuis son arrivée au PSG.





Un bilan maigre pour un attaquant, et qui a aussi le don d’amuser... Neymar. Parti l’été dernier à Al-Hilal, l'attaquant n’a certes pas joué en Ligue 1 cette saison, mais a participé à la pré-saison. Un compte fan du Brésilien "Genio Neymar Jr" a relevé que grâce à son doublé contre Jeonbuk en août dernier, Neymar compte plus de buts avec le PSG que Dembélé cette saison. Une publication likée par l’ancien Barcelonais, le tout accompagné d’un emoji pleurant de rire.





Quand Neymar like un poste visant le PSG et Mbappé