PSG : Quand une blague de Galtier et Mbappé devient affaire d’État

Le gouvernement et la gauche ont rivalisé mardi de critiques sur l'ironie "déplacée" de l'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier sur ses prochains déplacements en "char à voile", en pleine polémique sur les jets privés et leur impact sur le climat.



"L'ironie de Galtier était déplacée. Prenons tous le réchauffement climatique très au sérieux", a averti sur BFMTV le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui a en revanche pris la défense de l'attaquant star Kylian Mbappé.



"J'adore Mbappé, il peut tous nous arriver d'avoir un fou rire au moment le moins opportun", a-t-il estimé.



Galtier a été sommé lundi en conférence de presse de s'expliquer sur le choix du club parisien de faire le trajet aller-retour Paris-Nantes en avion.



"Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", a-t-il lancé tout sourire. La question a provoqué l'incrédulité, puis le rire de Kylian Mbappé, assis aux côtés de Galtier.



"La réaction de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique", a critiqué sur Cnews la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.



"C'est une nécessité de ramener les élites, pas seulement les élites footballistiques mais les élites économiques et les élites politique, les pieds sur terre", a dénoncé sur France Inter le député LFI François Ruffin.



"C'est honteux, c'est condescendant, s'est indigné sur LCI le patron du PCF Fabien Roussel. On ne peut pas demander des efforts à la nation toute entière, et en même temps avoir une première classe qui continue de se moquer de ses déplacements".



"Quand on s'appelle Paris-Saint-Germain, on représente Paris et ses valeurs. Le mépris climatique de Galtier et Mbappé, c'est inacceptable ! Les dirigeants du PSG doivent s'en expliquer", a réagi le maire adjoint écologiste de Paris David Belliard.



A droite, le candidat à la présidence de LR Eric Ciotti s'est montré plus indulgent sur RTL. "On a le droit un peu à l'humour, je n'en ferai pas une histoire, regardons les vrais problèmes et comment on les surmonte, pas des polémiques un peu stériles".



"Le PSG est une entreprise privée qui gère ses fonds comme il l'entend, a estimé pour sa part sur franceinfo le maire RN de Perpignan Louis Aliot.