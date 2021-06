PSG : Ramos va choisir Paris, la Tour Eiffel est prête

En quête d’un nouveau challenge après avoir été lâché par le Real Madrid, Sergio Ramos se rapproche doucement mais sûrement du Paris Saint-Germain.







Suite à une saison compliquée, avec la perte du titre de champion de France face au LOSC et le nouvel échec en Ligue des Champions contre Manchester City, le club de la capitale française va réaliser un grand mercato pour repartir de plus belle en 2021-2022. Pour cela, la direction du PSG a déjà réalisé un premier grand coup avec l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum, l’ancien milieu néerlandais de Liverpool. Mais que les supporters franciliens se rassurent, Leonardo ne compte pas s’arrêter là. Outre le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, qui pourrait connaître son dénouement après l’Euro 2021, le directeur sportif veut renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino. Pour cela, il cherche notamment un défenseur central, qui pourrait bien être Sergio Ramos.





« Ramos a de bonnes chances de jouer pour le PSG la saison prochaine »





En effet, selon les informations d’Andrés Onrubia Ramos, l'international espagnol est bien parti pour rejoindre le PSG durant ce mercato estival. « Sergio Ramos a de bonnes chances de jouer pour le PSG la saison prochaine. Le défenseur central a des offres des deux clubs de Manchester, mais celle de Paris est supérieure. D'ailleurs, Paris l'attire pas mal en tant que ville », a lancé, sur Twitter, le journaliste de AS, qui pense que Ramos va prendre la direction du Parc des Princes, alors que son nom circule beaucoup en Angleterre, où Chelsea est aussi intéressé. En tout cas, ce dossier montre que le PSG a quand même un joli pouvoir de séduction sur le marché des transferts. Car même si le joli contrat mis sur la table pour Ramos, avec un gros salaire et deux années de bail, compte pour beaucoup, Paris a désormais de solides arguments sportifs pour faire la différence face aux plus gros clubs européens.