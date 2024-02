PSG- Rennes : Luis Enrique y va cash sur Kylian Mbappé, pas content d’avoir été remplacé









C’est un fait rarissime. La superstar du Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé n’a pas joué l’intégralité de la rencontre opposant son équipe au Stade Rennais, hier dimanche 25 février 2024. Il a été remplacé par son coach Luis Enrique à la 65e mn. Ce qui ne lui a pas plu, puisqu'il a jeté son brassard au sol.





Est-ce la fin des privilèges accordés au natif de Bondy dans le club francilien ?









« On doit s’habituer à jouer sans Kylian »









La question a été posée à l'entraîneur Luis Enrique. L’Espagnol a livré une réponse assez sincère : « Tôt ou tard, quand ça arrivera (son départ), on doit s’habituer à jouer sans Kylian. Quand je voudrais le faire jouer, je le ferais, quand ce ne sera pas le cas, même chose », a déclaré Luis Enrique.













Il est donc clair que le champion du monde n’a plus le même statut au club depuis qu'il a annoncé son départ de l'équipe à la fin de la saison.













Mais Luis Enrique doit, semble-t-il, gérer le cas Mbappé avec intelligence, parce que le joueur reste très performant, et la différence de niveau entre lui et ses concurrents, en l'occurrence Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani, est assez grande.













N’eût été le penalty concédé par Rennes à la fin du match, le PSG aurait perdu le gain de la partie et Luis Enrique, sous les feux des critiques, pour avoir décidé de remplacer la superstar.