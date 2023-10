Qualification Mondial 2026 : Le Brésil chute en Uruguay





Le 13 octobre dernier, le Brésil a été tenu en échec par le modeste Venezuela (1-1) lors de la 3ème journée des qualification en Amérique du Sud, et mardi soir, les partenaires de Neymar ont été sèchement battus par l'Uruguay (2-0).





Malgré une formation très offensive en début de match, avec Neymar, Vinicius, Rodrigo et Gabriel Jesus en attaque, le Brésil a concédé le premier but à Darwin Nunez à la 42ème minute.





En seconde période, l'équipe uruguayenne, qui a montré une grande détermination, a réussi à marquer un second but. L'attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, qui avait ouvert le score, s'est mué en passeur en offrant le deuxième but à Nicolas De la Cruz à la 77ème minute.





Grâce à cette belle victoire, l'Uruguay met fin à une série négative de 22 ans sans victoire face au Brésil et occupe désormais la deuxième place du classement avec 7 points.





Quant au Brésil, qui a perdu Neymar, sorti sur blessure, il enregistre sa première défaite dans les qualifications pour la Coupe du Monde.