Qualifications CAN-2023 : Cameroun, Ghana et Gambie à un pas de la qualification ; l'Ouganda et le Bénin dos au mur

La 6e et dernière journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se déroulera du 6 au 12 septembre. Quinze équipes ont déjà obtenu leur qualification, avec encore neuf places à prendre. Si certains ténors du football africain tels que le Sénégal, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte ont validé leur billet pour la Côte d'Ivoire, d'autres, comme le Cameroun, le Ghana et l'Angola, doivent gagner sous peine de rester à la maison.





Groupe C : Cameroun-Burundi, une "finale" pour la CAN





Le Cameroun, champion d'Afrique à cinq reprises (2e, 4 pts), se trouve dans une situation très compliquée. Avec 4 pts au compteur, les hommes de Rigobert Song n'ont besoin que d'un seul point pour se qualifier. Toutefois, Vincent Aboubakar et ses partenaires devront se méfier du Burundi (3e, 4 pts), qui veut créer l'exploit à Garoua.











Groupe E : Duel à trois entre le Ghana, la Centrafrique et l'Angola







Présent lors de la dernière Coupe du monde, le Ghana n'est pas encore qualifié pour la CAN qui se déroulera chez son voisin ivoirien. Les Black Stars (1er, 9 pts), qui accueillent la Centrafrique, n'ont besoin que d'un point pour se qualifier. Mais attention à la Centrafrique de Kondogbia, qui vendra chèrement sa peau. L'Angola (2e, 8 pts), qui accueille Madagascar (4e, 2 pts), est presque qualifié, car ce sont deux adversaires directs qui s'affrontent.







Groupe F : Duel a distance Ouganda-Tanzanie











L'Algérie ayant remporté haut la main la première place, le dernier billet pour la Côte d'Ivoire se jouera entre l'Ouganda (3e, 4 pts) et son voisin la Tanzanie (2e, 7 pts). Les Ougandais devront gagner au Niger tout en espérant une défaite de la Tanzanie en Algérie.









Groupe G : Gambie-Congo pour la 2e place





Le Mali étant déjà qualifié, le deuxième billet se jouera entre la Gambie et le Congo. Les Gambiens, qui jouent à domicile, n'ont besoin que d'un petit point pour décrocher une deuxième qualification consécutive à la CAN.









Groupe I : Suspense total









C'est sans doute le groupe le plus serré dans les qualifications. En effet, personne n'est encore qualifié. En tête avec 9 pts, la RD Congo, qui accueille le Soudan, n'a besoin que d'un point pour se qualifier, tandis que la Mauritanie (2e, 7 pts) et le Gabon (3e, 7 pts) s'affrontent à Nouakchott dans une véritable finale.









Groupe L : Mozambique-Bénin, choc pour la qualification





Dans le groupe L où le Sénégal est qualifié et même assuré de terminer à la première place, le Mozambique convoite la 2e place avec 7 pts au compteur. Le Bénin est juste derrière avec 5 pts. Le problème est simple : le Bénin doit à tout prix gagner au Mozambique pour se qualifier. En cas de match nul, c'est le Mozambique qui ira à la CAN.









Le programme de la 6e journée des éliminatoires de la CAN-2023









6 septembre





Groupe J





Martyrs of Benina Stadium





18h 00 : Libye-Guinée Équatoriale









7 septembre





Groupe E





Stade National de Tundavala, Lubango





18h 00: Angola-Madagascar





Stadium Baba Yara (Kumasi)





18h 00 : Ghana-Centrafrique





Groupe F





Stade de Marrakech (Maroc)





18h 00 : Niger-Ouganda





Stade du 19-Mai-1956, Annaba





21h 00 : Algérie-Tanzanie





Stade olympique de Radés





19h, 00 : Tunisie-Botswana









8 septembre





Groupe B





Stade de Marrakech (Maroc)





18h, Burkina Faso-Eswatini





Groupe D





Stade du 30 juin, Le Caire





18h, Egypte-Ethiopie





Groupe G





Stade du 26-mars, Bamako





18h, Guinée-Bissau - Sierra Leone





12 septembre





Groupe C





Stade Roumdé Adjia, Garoua





18h 00 : Cameroun-Burundi