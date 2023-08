Qualifications CAN 2023 : le Rwanda traduit le Sénégal devant la CAF

Pour le compte de la 6e et dernière journée des qualifications de la CAN 2023 (groupe L), le Sénégal et le Rwanda s’affronteront le 9 septembre prochain. Mais à moins de deux semaines de l’échéance, personne ne sait où va se tenir la rencontre.



En vertu d’un accord entre les deux fédérations, ce match (retour) devait se jouer à Huye, au Rwanda. La manche aller, initialement prévue en terre rwandaise, ayant été tenue au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio pour cause de non-homologation du stade de Huye.



Seulement, la Fédération sénégalaise a exprimé sa volonté de voir le face-à-face entre les deux équipes se jouer à Diamniadio. Elle a adressé en ce sens une correspondance à la CAF.



Cette position, qu’elle considère comme une «volte-face», est dénoncée par la partie rwandaise. Laquelle a saisi à son tour la CAF pour lui demander de pousser la FSF à respecter sa parole afin que la rencontre se tienne à Huye. D’autant que, soulignent les Rwandais, la CAF avait béni l’accord en son temps et que la seule condition qui était posée, c’est-à-dire que leur stade soit homologué par l’instance dirigeante du football africain, est aujourd’hui remplie.