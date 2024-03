Qualifications Coupe du monde de maracana 2024 : Le Sénégal de plain-pied dans la préparation

En vue des prochaines qualifications pour la Coupe du monde de maracana en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du Sénégal a organisé un tournoi de présélection.







A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu à Modou Guèye Seck, figure emblématique du football sénégalais, dont la contribution au développement des jeunes talents n'est plus à démontrer. Son dévouement et son engagement envers la formation et l'encadrement de jeunes joueurs ont laissé une empreinte indélébile dans le paysage footballistique du Sénégal.





En l'honorant, l'équipe nationale a souligné l'importance de l'encouragement et du soutien des figures inspirantes dans le développement des talents sportifs du pays.





Cet événement a également été l'occasion pour l'équipe nationale de porter un plaidoyer auprès des autorités nationales pour un soutien, afin de permettre aux talents émergents de s'épanouir et de représenter dignement le Sénégal sur la scène internationale.