Qualifications Coupe du Monde - Zone Afrique : le Kenya se ballade, le Mali tenu en échec, le Tchad sombre

Les matchs de qualification pour la Coupe du Monde se poursuivent dans les différents groupes. Dans le groupe F, le Kenya a écrasé les Seychelles (5-0). Grâce à cette large victoire, le Kenya (2ème, 3 pts) reste au contact de la Côte d’Ivoire (1er et du Gabon (2ème , qui comptent tous les deux 6 points. À Bamako, le Mali, qui visait une deuxième victoire consécutive, a été tenu en échec par la République centrafricaine (1-1). Les Aigles, qui ont ouvert le score grâce à Kamory Doumbia (76ème), ont été rejoints au score trois minutes plus tard par un but de Geoffrey Kondogbia (79ème). Malgré ce match nul, le Mali occupe la première place avec 4 points avant le match entre les Comores (2ème ,3pts) et le Ghana (4ème ,3pts). Dans ce même groupe, Madagascar (3ème ,3pts) a réalisé une bonne opération en allant battre le Tchad chez lui (0-3). Une performance remarquable pour les Barea qui avaient démarré les qualifications par une défaite face au Ghana (1-0). La deuxième journée se poursuit ce mardi avec les matchs Togo/Sénégal, Soudan du Sud/Mauritanie et Libye/Cameroun qui s'annoncent intéressants.