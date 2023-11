Qualifications Mondial-2023-Zone Afrique : Bonne entame pour la Guinée, les Comores et la Zambie

Entamées mercredi avec le match Rwanda-Zimbabwe (0-0), les qualifications pour la Coupe du monde 2026 se poursuivent. Ce vendredi, six rencontres ont été disputées. Dans le groupe G, la Guinée a dominé l'Ouganda (2-1) grâce à Aguibou Camara (10e) et Seydouba Cissé (90e). Ce succès permet au Sily national de bien entamer les éliminatoires dans une poule où le grand favori, l'Algérie, a remporté son match face à la Somalie (3-1).





Dans le groupe I, les Comores ont créé la surprise en s'imposant de belle manière face à la République centrafricaine (4-2). Dans le même groupe, le Ghana a débuté sa campagne par une victoire, en battant de justesse Madagascar (1-0) grâce à un but d'Inaki Williams (90+6).





Dans le groupe D, la Libye a réalisé une bonne opération en allant s’imposer en Eswatini (1-0). Dans le groupe H, le Liberia a été surpris chez lui par le Malawi (0-1). Dans le groupe E, en attendant l’entrée en lice du demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc, la Zambie a bien entamé les qualifications en battant le Congo (4-2).