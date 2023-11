Qualifications Mondial-2026 - Zone Afrique : Salah guide l'Égypte, l'Algérie s'impose, le Nigeria cale

La première journée des qualifications de la Coupe du monde 2026 en zone Afrique se poursuit. Dans le groupe A, l'Égypte, portée par un Mohamed Salah en feu, auteur d'un quadruplé (17e, 22e, 48e et 69e), a écrasé Djibouti (6-0). Dans le groupe du Sénégal, le Soudan et le Togo ont fait match nul (1-1). Dans le groupe C, le Lesotho a réalisé une belle performance en arrachant un précieux point au Nigeria (1-1). Un mauvais départ pour les Super Eagles qui étaient privés de leur attaquant Victor Oshimen.