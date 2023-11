Qualifications pour la Coupe du Monde : Les Comores surprennent, la Tunisie enchaîne, le Ghana et la Guinée chutent

La deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 s'est achevée ce mardi. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, a remporté une victoire de 2-0 contre la Tanzanie sur son terrain. Les Lions de l'Atlas, qui n'avaient pas joué lors de la première journée en raison du forfait de l'Érythrée, ont donc débuté les qualifications par une victoire. Dans le même groupe, le Niger a créé la sensation en battant la Zambie 2-1. Dans le groupe A, le Burkina Faso a décroché une belle victoire à l'extérieur en battant l'Éthiopie 3-0. Grâce à ce succès, les Étalons (2e, 4 pts) restent en contact avec l'Égypte, qui occupe la première place avec 6 points.







Dans le groupe C, le Rwanda a créé la surprise en battant l'Afrique du Sud 2-0. Grâce à cette victoire, le Rwanda occupe la première place avec 4 points, devançant sa victime du jour d'une longueur et le Nigeria de deux points (3e, 2 pts). Dans le groupe D, le Cameroun (1er ,4pts) a été contraint au match nul par la Libye (0-0), et le Cap Vert, vainqueur d'Eswatini, en profite pour occuper la 2e place avec le même nombre de points que le Cameroun et la Libye (4 pts).







Cependant, c'est aux Comores que revient l'exploit majeur de la deuxième journée. Les Insulaires, après une belle victoire contre la Centrafrique (4-2), ont battu le Ghana 1-0. Cette victoire leur permet d'occuper la première place avec 6 points, déjà trois points d'avance sur le Ghana (4e, 3 pts) et 2 sur le Mali (2e, 4 pts).





Dans le groupe H, la Tunisie a répondu à la Guinée équatoriale (2e, 6 pts) en allant battre le Malawi sur son terrain 1-0, grâce à un penalty de Msakni(88ème ). Ce succès permet aux Tunisiens (6 pts) de prendre la première place grâce à une meilleure différence de buts. Dans le même groupe, la Namibie a enregistré ses premiers points en battant Sao Tomé et Principe 2-0.





Dans le groupe B, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a été accroché par le Togo (0-0). Malgré ce match nul, les Lions du Sénégal occupent la première place à égalité de points avec le Soudan (2e, 4 pts). Dans le même groupe, le Soudan du Sud a tenu tête à la Mauritanie (0-0). Une grosse contreperformance pour les Mourabitounes qui espéraient se relancer après leur défaite lors de la première journée contre la RD Congo (2-0).