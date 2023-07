Quand Mbappé paie son engagement dans l’affaire Nahel

Période mouvementée pour Kylian Mbappé. Toujours en vacances, l’attaquant français (24 ans) a quitté le Cameroun samedi après trois jours marqués par un incroyable engouement. Si sa cote de popularité est grande dans le pays natal de son père Wilfrid, elle est en net recul en France. C’est ce que révèle un sondage Odoxa réalisé pour RTL et Winamax. Si une très grande majorité de Français le trouve toujours sympathique (70%), le Parisien a perdu dix points par rapport à 2019.







Son coup de gueule après la mort de Nahel pas approuvé





Aux yeux de l’opinion publique, Kylian Mbappé apparaît également beaucoup moins humble qu’il y a quatre ans (45%, -21 points !) et moins charismatique (57%, -9 points). Si sa cote de popularité reste haute (63% des Français ont une bonne image de lui), le meilleur buteur de Ligue 1 paye sans doute la deuxième partie de saison sans éclat du PSG et peut-être aussi sa lettre à sa direction qui a mis le feu au début du mercato.