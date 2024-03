Quart de finale de la Ligue des Champions d'Asie : Sadio Mané et Al Nassr éliminés.

Sadio Mané et Al Nassr ne seront pas présents en demi-finales de la Ligue des Champions d'Asie. Déjà distancé en championnat par Al Hilal de Kalidou Koulibaly, Al Nassr a été éliminé ce lundi en quart de finale de la Ligue des Champions d'Asie par le club des Émirats Arabes Unis, Al-Ain. Battu à l'aller par Al Ain (1-0), le club de l'attaquant sénégalais, qui était mené deux à zéro dans ce match retour, a réussi à renverser la situation en s'imposant par 4-3 après prolongations.