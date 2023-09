Quatre buts encaissés contre Al Nassr de Sadio Mané: Edouard Mendy dans le dur.

Faut-il s'inquiéter de l'état de forme actuel d'Édouard Mendy à cinq mois de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) ? Cette question mérite d'être posée au vu des prestations décevantes du gardien titulaire de l'équipe nationale du Sénégal. Après sa récente défaite avec le Sénégal contre l'Algérie (0-1), où sa responsabilité était largement engagée sur le but algériens, l'ancien portier de Chelsea a connu un retour difficile à la compétition avec son club en championnat saoudien.





En effet, lors de la rencontre de la 7ème journée de la première division saoudienne opposant Al Nassr de Sadio Mané à son club d'Al Ahly(4-3) ce vendredi, Edouard Mendy a complètement raté son match en encaissant quatre buts. Il semble évident que depuis sa grosse erreur de la saison précédente avec Chelsea, Édouard Mendy a perdu une certaine assurance qui faisait sa force. Pourtant, il avait acquis une grande notoriété avec le club anglais de Chelsea grâce à ses performances exceptionnelles, qui lui ont permis de remporter la Ligue des Champions (2021, la Supercoupe de l’UEFA (2021), la Coupe du Monde des Clubs (2022), la Coupe d’Afrique des Nations (2022), ainsi que des titres individuels tels que le meilleur gardien de la saison par l'UEFA (2020-2021) et le titre de meilleur gardien de l'année aux The Best FIFA Football Awards 2022.