Qui est Arda Guler, la pépite turque qui a snobé le Barça pour le Real ?

Recruté avec l'étiquette de plus gros potentiel turc depuis plusieurs décennies, Arda Güler va basculer dans une autre dimension à 18 ans seulement. Ambitieux, talentueux... au point de refuser l'offre du Barça qui voulait le prêter un an à Fenerbahçe, son ex-club. Yusuf Calik, journaliste, présente la nouvelle pépite du football turc.





Il a seulement 18 ans, mais Arda Güler attire déjà toutes les convoitises. Courtisé par le Barça, la nouvelle pépite du football turc a finalement signé… au Real, avec qui il s’est engagé jusqu’en 2029. Une décision logique pour celui qui se voyait évoluer dans un top club européen une fois la majorité atteinte. "A 13 ans, quand il évoluait à Ankara, il a dit à ses dirigeants qu’il voulait aller au Fenerbahçe. Le Fener, c’est un broyeur dans l’histoire des jeunes stars mais il a dit qu’il voulait aller là-bas car c’est un fan de Fenerbahçe, a confié Yusuf Calik, journaliste turc, dans l’After sur RMC. Il disait qu’à 18 ans, il serait dans un grand club d’Europe. Il sait ce qu’il fait."





C’est donc chose faite, avec une arrivée chez les Merengue, 14 fois vainqueurs de la Ligue des champions. Malgré son jeune âge, Adra Güler arrivera-t-il à s’imposer au milieu, où le talent ne manque pas dans l’effectif de Carlo Ancelotti (Modric, Kroos, Valverde, Camavinga, Tchouaméni…) ? "Ça reste un pari, comme avec Odegaard, quand il est arrivé à 16 ans, rappelle Yusuf Calik. C’est une star au niveau de la connaissance des fans mais il a juste une Coupe en équipe première. C’est l’espoir qui a le plus de potentiel que j’ai vu joué depuis 30-40 ans."





Le successeur d’Asensio ?

S’il peut paraître froid, le joueur de 18 ans a de la personnalité. En témoigne son entêtement pour signer chez un cador européen. "Être un leader, c’est autre chose. Il a joué avec Özil (au Fener), peut-être qu’ils en ont parlé (d’un transfert au Real), poursuit le journaliste. Quand le Real arrive, tu acceptes. Il avait envie de jouer à l'extérieur et non en Turquie. La proposition du Real lui a le plus plu."





À seulement 18 ans, Güler a explosé en 2022-2023. En 35 matchs toutes compétitions confondues, dont 18 titularisations, il a inscrit six buts et délivré sept passes décisives. Il a notamment pris part à la campagne de Ligue Europa, au cours de laquelle le Fener a été éliminé en huitième de finale par le FC Séville, futur vainqueur de la compétition.





Des performances qui ont poussé les dirigeants madrilènes à s’intéresser à la pépite turque. Florentino Perez et Carlo Ancelotti l’ont appelé pour lui expliquer son rôle au sein du collectif des Merengue. "Ils vont l’utiliser comme un super sub, un meneur de jeu décalé", un peu comme Marco Asensio, parti au PSG. Capable de montrer du caractère sur le terrain, il peut jouer malgré la pression et garde une grande confiance en lui. Son arrivée au Real lui permettra également de s’améliorer physiquement et tactiquement dans une équipe où il devrait avoir sa chance en sortie de banc.