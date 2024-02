"Arrêter de prendre les gens pour des cons" : Après Krépin Diatta, Romain Saïss attaque l'arbitrage

Comme le Sénégal face à la Côte d'Ivoire, le Maroc a été éliminé à la surprise générale par l'Afrique du Sud dès les huitièmes de finale. Romain Saïss, capitaine des Lions de l'Atlas, s'est déchargé contre l'arbitrage, plus particulièrement la VAR.







Au micro de la chaine marocaine Arryadia, le défenseur d'Al-Shabab a reproché à la VAR d'avoir refusé des buts au Maroc, notamment celui de Mazraoui en première mi-temps, alors que le score était de 0-0.





"Même quand on marque des buts, on se les fait refuser injustement par le corps arbitral, parce que celui-là, il faut me l’expliquer (but refusé de Mazraoui). Ne pas laisser une action de jeu… On vient nous faire des meetings avant les grandes compétitions à propos de l’arbitrage, de ceci, de cela, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que ça peut changer le cours de match, après ce n’est pas non plus que ça…", a lancé le capitaine marocain, furieux.





Sur le but en question, l'arbitre a sifflé un hors-jeu alors que l'action n'était pas terminée. Dans la foulée, Mazraoui a tenté une frappe, qui est allée au fond. Mais l'arbitre ne pouvait pas revenir sur l'action puisque son coup de sifflet a précédé ce but. Ce que les Marocains n'ont pas compris.





A noter que Krépin Diatta, lui aussi, a vertement critiqué l'arbitrage après le match Sénégal-Côte d'Ivoire. "Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d'Afrique. Tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty, un gars (Ismaïla Sarr) qui prend le ballon 40 m et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR ? Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là ils ont tué notre compétition", avait-il lancé en zone mixte.