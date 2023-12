"C'ÉTAIT HORRIBLE": HAALAND ACCUSÉ D'AVOIR REFUSÉ DE PRENDRE DES PHOTOS AVEC DES ENFANTS

Giovanna Costi, compagne de l'international brésilien Ganso, a vivement critiqué Erling Haaland. Elle lui reproche d'avoir ignoré son fils, fan de lui, avant la finale du Mondial des clubs.









Erling Haaland a perdu des fans. C'est en tout cas ce qu'il faut en déduire du récit de Giovanna Costi, la compagne du footballeur brésilien Ganso, joueur de Fluminense et ancien d'Amiens. Elle raconte dans un commentaire Instagram, jeudi 22 décembre, que son fils et d'autres enfants ont été sciemment ignorés par l'attaquant norvégien de Manchester City, qui se baladait dans un centre commercial de Djeddah (Arabie saoudite) à la veille de la finale du Mondial des clubs entre Manchester City et Fluminense (vendredi 19 heures).





"C'était HORRIBLE. Henrico est horrifié! C'était un fan! Il ne veut même plus prononcer son nom maintenant... Il n'y avait que six enfants, ils ne pouvaient pas s'approcher, il ne les a même pas salués de loin. Il a fait comme s'ils n'existaient pas", a déploré Giovanna Costi.





"Je n'en reviens toujours pas que Haaland n'ait pas dit bonjour aux enfants qui sont ses super-fans, qu'il ne les ait même pas regardés", a confirmé Karina Xavier, compagne du défenseur brésilien Samuel Xavier.









Indisponible pour la finale





Bien qu'il soit à Djeddah pour accompagner Manchester City au Mondial des clubs, Erling Haaland ne peut pas jouer contre Fluminense. Blessé avant le déplacement, l'atout offensif majeur de Pep Guardiola n'a pas été inscrit dans l'effectif enregistré pour la compétition. Idem pour Kevin De Bruyne et Jérémy Doku.