"Ces cancers, corrompus voleurs..." : le meilleur buteur de la CAN se lâche sur ses dirigeants

Au lendemain de l'annonce de leur suspension jusqu'à nouvel ordre par la Fédération équato-guinéenne de football (Feguifut) pour des raisons disciplinaires, Emilio Nsue et Iban Edu ont violemment riposté ce jeudi via un live sur Instagram.











"Ces cancers, ces voleurs, ces menteurs et ces corrompus qui gèrent le football en Guinée équatoriale ont dérobé 1 million d'euros après la CAN au Cameroun (en 2022), après que nous avions tout donné sur le terrain. Ils avaient promis d'injecter cette somme pour développer le football local. Nous n'allons pas nous taire... Ils veulent changer le projet sportif de la sélection et faire venir des Brésiliens. Ils n'ont honte de rien, alors que nous sommes la 10e meilleure équipe du continent africain", a commenté Nsue, meilleur buteur de la dernière CAN avec 5 réalisations.