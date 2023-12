"Encore un musulman", "King Kong", "racaille" : Christophe Galtier accablé par plusieurs joueurs et un adjoint





L’ancien entraîneur de Nice, jugé le 15 décembre pour harcèlement moral et discrimination, ne cesse de réfuter les accusations de racisme qui le visent. Plusieurs joueurs de Nice et l’un de ses anciens adjoints l’ont pourtant accablé devant les enquêteurs.





« Je n’accepte pas qu’on dise que je suis raciste. » Mi-septembre, l’ex-entraîneur Christophe Galtier prend la parole dans un entretien accordé à Canal + pour répéter sa ligne de défense. Celle qui est la sienne depuis le début de l’affaire en avril 2023 et la révélation de l’existence d’un mail envoyé à sa direction par Julien Fournier, l’ex-directeur du football de l’OGC Nice, l’accusant de s’être plaint d’un trop grand nombre de joueurs arabes et noirs dans le club azuréen lorsqu’il en a occupé le banc lors de la saison 2021-2022.

À dix jours de son procès pour discrimination et harcèlement moral, L’Equipe révèle une version bien plus à charge pour le technicien, qui officie désormais au Qatar, à Al-Duhaïl. Des affirmations portées par son ancien adjoint au sein du club azuréen, Frédéric Gioria. Ce dernier, à l’instar de Julien Fournier, affirme aux enquêteurs en charge du dossier avoir entendu Galtier regretter le nombre trop important de joueurs noirs et arabes dans son effectif.

« Encore un musulman, je n’en veux pas »

Gioria rapporte aussi avoir surpris celui qui a été sacré avec Lille en 2020-2021 s’énerver lors du recrutement de l’Angevin Billal Brahimi lors du mercato d’hiver 2022. « Encore un musulman, j’en veux pas, on en a assez », aurait lancé Christophe Galtier. « Le pire, ce sont les Algériens », aurait ainsi déclaré, toujours selon son adjoint, le coach pour évoquer Youcef Atal et Hicham Boudaoui, « des sales types ».

Un autre membre du staff, Hachim Ali Mbaé, glisse aux enquêteurs avoir eu une conversation avec Christophe Galtier qui lui aurait assuré n’avoir jamais eu de problèmes avec la religion de ses troupes, sauf avec les Algériens. « Ils sont dans l’extrême », lui aurait dit le coach. Celui qui était analyste vidéo de l’OGC Nice raconte aussi l’avoir entendu qualifier de « King Kong » sa paire de défenseurs Mickaël Nadé et Harold Moukoudi, deux joueurs de couleur, lors d’un match contre Saint-Étienne en septembre 2021.

Hachim Ali Mbaé affirme également que le technicien lui aurait indiqué refuser recruter l’attaquant Islam Slimani en raison de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie en 2022, mais aussi de son futur jeûne du Ramadan du 1er avril au 1er mai de cette année. Une gestion de cette période sacrée pour l’islam pointée par son défenseur Jean-Clair Todibo. Ce dernier affirme avoir subi des pressions de son entraîneur pour rompre son jeune, tout comme Hicham Boudaoui et Teddy Boulhendi. Le milieu Pablo Rosario glisse aux policiers s’être senti discriminé, ce qui aurait provoqué la rupture de son jeûne.

Galtier nie les accusations