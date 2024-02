"Il n'est pas Thierno Youm..." : L'Ivoirien Alain Gouaméné égratigne Sadio Mané

Double vainqueur du Ballon d'or africain, 2e au Ballon d'or mondial 2022 et meilleur joueur de la CAN 2021 remportée par le Sénégal, Sadio Mané n'est pas vu comme la légende qu'il devrait être par Alain Gouaméné, ancien gardien de but des Ivoiriens et membre du staff technique de Emerse Faé.



Revenant sur le match Sénégal-Côte d'Ivoire le technicien a égratigné la star de l'équipe du Sénégal. « On n’a pas fait de fixation sur Sadio [Mané]. On avait une option sur le côté de Diatta [Krépin] et à gauche (celui de Jakobs). Si l’équipe adverse ne bloque pas ces couloirs avec des joueurs de couloirs qui vont vite, ils vont faire la différence. On n’a pas tenu compte de Sadio Mané. C’est un bon joueur, mais il n’est pas Thierno Youm, encore moins Jules Bocandé », a assuré Alain Gouaméné.



Pour lui, le joueur clé de l'équipe du Sénégal à la CAN était Pape Guéye, et son absence a été importante lors de la victoire ivoirienne sur les Lions. « L’option portait sur le jeu de côtés des Sénégalais, pas sur Sadio Mané qui, pour moi, n’était pas celui qui allait rendre le Sénégal extraordinaire. Le Sénégal manquait d’un excellent milieu de terrain (Pape Guèye). Cette absence nous a fait du bien. Il a une bonne réflexion. Les autres sont de bons joueurs, mais sont comme les Ivoiriens », a souligné Gouaméné.



Sadio Mané n'a certes pas été flamboyant à la CAN 2023 comme il avait pu l'être en 2021, mais a tout de même réussi à délivrer 3 passes décisives. Et de manière générale, il ne faudrait pas avoir la mémoire trop courte. Sadio Mané est le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal et certainement le meilleur joueur de l'histoire des Lions.