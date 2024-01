"La ligue saoudienne n'est pas pire": le tacle de Cristiano Ronaldo sur le niveau de la ligue 1 française

Un avis clair et tranché. Première star du football à avoir rejoint l'Arabie saoudite en décembre 2022, Cristiano Ronaldo a toujours vanté le niveau du championnat saoudien. Ce vendredi, le Portugais en a remis une couche, lui qui a terminé meilleur buteur de l'année 2023 avec 54 buts, en ajoutant un tacle non dissimulé au championnat de France.

"La Ligue saoudienne n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1. Je peux le dire après un an passé là-bas, nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant", a-t-il expliqué lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards.





"Les joueurs ont envie de venir"





Le meilleur buteur de la saison en cours (19 buts en 17 matchs) a d'ailleurs multiplié les appels du pied pour les joueurs jouant en Europe. "Je suis heureux, lorsque j’ai pris la décision de venir ici, personne n’y croyait, se félicite Cristiano Ronaldo. Mais c’est le passé et ça n’a plus d’importance. Maintenant, le plus important c’est que le championnat grandisse. Les joueurs ont envie de venir ici parce qu’ils savent que la ligue est compétitive et que le monde entier regarde le championnat. Si de grands joueurs souhaitent venir ici, ils seront les bienvenus", expliquait-il en décembre.