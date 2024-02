"Masterclass", "Injouable"... : La presse française s'incline devant le match d'Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye a désormais son match référence avec l'Olympique de Marseille. Face à Montpellier, le Sénégalais a été excellent. Buteur et à l'origine du penalty marqué par Aubameyang, Ndiaye a été désigné Homme du match.

Très critiqué depuis le début de la saison, la presse s'est cette fois-ci inclinée devant sa prestation face aux Héraultais. Voici ce qui a été rédigé à son sujet après la victoire 4-1 de Marseille face à Montpellier.

L'Équipe

Iliman Ndiaye 7/10 : Il a plus levé la tête qu'à l'accoutumée et cela lui a réussi. Il est vif pour égaliser, en piégeant Sacko puis en allumant Lecomte (31e). Il a obtenu un bon coup franc (14e), a frappé à côté (42e) et a surtout obtenu le penalty qui a permis à l'OM d'assommer Montpellier (62e). En confiance sur la fin du match, il a réussi à lancer de très bonnes contre-attaques, avec un altruisme qu'on ne lui connaissait plus.

Foot Mercato



Ndiaye 8/10 : Auteur d'un début de match quelconque, le Sénégalais s'est vite repris en égalisant en force (31), puis en se libérant au fur et à mesure, à l'image de son numéro de soliste, de sa frappe enroulée du gauche (42) ou du penalty obtenu sur le 3-1 (60). Il a (enfin) livré une belle copie.

L'homme du match : Iliman Ndiaye (8/10) Il l'a longtemps attendu ce premier but au Vélodrome : le voilà libéré. Auteur de l'égalisation après un joli enchaînement dans la surface, le milieu offensif sénégalais a réalisé plusieurs jolis gestes techniques dans cette partie. En confiance dans une position axiale, il a été très bon dans la conservation du ballon obtenant même le penalty permettant à l'OM de prendre deux buts d'avance. Assurément son meilleur match depuis son arrivée. Remplacé à la 81e minute par Jean Onana.

- L’homme du match : Iliman Ndiaye (8) : inarrêtable. Aux côtés du Gabonais sur le front offensif olympien, l’ancien buteur de Sheffield United a tout d’abord eu le mérite de relancer ses coéquipiers à l’Orange Vélodrome. A la réception d’un centre de Merlin, repoussé, il enchaînait parfaitement pour égaliser (31e). Très inspiré techniquement, brillant dans ses remises, il a illuminé le jeu offensif phocéen. Dans son registre et très à l’aise ce soir, il est l’auteur d’une nouvelle frappe très intéressante (42e). Encore trouvé à l’entrée de la surface, il manque le cadre de peu (49e) avant de provoquer le penalty du break (60e). Omniprésent, son implication défensive a, elle aussi, été juste et précieuse (8 duels remportés sur 12 disputés, 7 ballons récupérés). Une masterclass. Remplacé par Onana (81e).

Iliman Ndiaye - 9/10 : Remuant, mais peu touché, Iliman Ndiaye a eu l'occasion de briller sur un superbe but. L'international sénégalais a mystifié son défenseur avant de fusiller Lecomte du gauche. Ses contrôles étaient souvent malicieux et ses prises d'initiative bien pensées. Ndiaye a pris encore la profondeur à l'heure de jeu pour obtenir le penalty du 3-1. Il était injouable ce soir, précis dans tout ce qu'il faisait. Malgré sa confiance ce dimanche soir, il n'en a jamais trop fait. Une rencontre référence pour lui et qui peut lancer réellement sa saison à Marseille.





One Football

Ndiaye : 7 – Ndiaye trouve la faille en se plaçant bien dans la surface (31?). Le sénégalais tente sa chance à l’entrée de la surface, ça passe tout près du montant gauche (42e). Ndiaye a obtenu un penalty, transformé par Aubameyang. L’attaquant était partout sur le terrain, s’il a fait énormément d’efforts offensifs, il a aussi défendu.