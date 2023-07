"TA VIE NE SERA CERTAINEMENT PLUS LA MÊME", LE MESSAGE DE SOUTIEN DE VINICIUS JR À BENJAMIN MENDY

Comme Paul Pogba ou Memphis Depay, l’attaquant du Real Madrid et du Brésil, Vinicius Jr, a lui aussi tenu à apporter son soutien à Benjamin Mendy. Le défenseur français a été reconnu non-coupable des accusations de viols et de tentative de viol par la justice britannique vendredi à l’issue de son deuxième procès.





Un soutien de plus pour Benjamin Mendy. Depuis que le défenseur français a été déclaré non-coupable vendredi à l'issue de son deuxième procès après avoir été accusé de viol et de tentative de viol, certains grands noms du football ont tenu à lui exprimé leur soutien. Ce fut le cas notamment de Paul Pogba et Memphis Depay. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce fut au tour d’une autre star, Vinicius Jr, d’adresser un message au champion du monde 2018.





"Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé Benjamin Mendy, a écrit l’attaquant du Real Madrid et du Brésil. Tu as perdu deux ans de ta carrière mais c’est ce qu'il y a de moins grave dans toute cette situation… Et les dégâts psychologiques ? Ta vie ne sera certainement plus la même. La culture de la destruction des réputations a fait une victime de plus. Jusqu’à quand serons-nous accusés et condamnés sans avoir droit à une défense de base ?"









"Qu'est-ce qui sera fait pour réparer les dégâts ?"





Au-delà du cas Benjamin Mendy, Vinicius Jr dénonce aussi les multiples fake news diffusées sans être vérifiées. "Et la situation ne fait qu’empirer", regrette-t-il. "Etre responsable serait le minimum pour tout professionnel mais de nos jours, le travail sérieux est devenu exceptionnel. Il n’y a pas de limite pour obtenir plus de cliques. La question est de savoir qu'est-ce qui sera fait pour réparer les dégâts ?"