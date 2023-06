Racisme dans le football : Aliou Cissé pousse à la résilience et dénonce les inégalités sociales

À la veille de la rencontre amicale entre le Brésil et le Sénégal, l'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise, Aliou Cissé, a vivement condamné les attitudes et comportements racistes qui persistent dans le football. Lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce lundi 19 juin, il a exprimé son profond désarroi face à cette réalité encore présente en 2023.





"Nous sommes tous profondément attristés de constater que de tels comportements persistent encore aujourd'hui dans les stades", a déclaré Aliou Cissé. Son discours visait à sensibiliser les jeunes joueurs sur les conséquences du racisme dans le sport, en les incitant à ne pas laisser ces incidents altérer leur détermination et leur confiance en eux.





Aliou Cissé a partagé une perspective personnelle sur la façon dont il gère les discriminations raciales. "J'ai une autre approche pour vivre ma négritude. Je sais qui je suis, d'où je viens. Je suis conscient de mes ancêtres, de mon histoire. Ainsi, lorsque 40 000 spectateurs profèrent des cris de singe, cela ne m'atteint pas, car je suis solidement ancré dans mon identité. Je suis fier d'être noir. Rien ne peut me toucher", a-t-il affirmé avec assurance.





À travers ces paroles, l'entraîneur sénégalais espère inculquer aux joueurs confrontés à ce genre de situation tels que Vinicius, Koulibaly et Diaby, l'importance de la résilience face aux actes racistes. Il les encourage à ne pas laisser ces expériences traumatisantes entraver leur progression et à se servir de leur fierté personnelle pour surmonter ces obstacles.