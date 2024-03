Ratio buts/sélections : Sadio Mané égale Mamadou Niang et menace Papiss Demba Cissé

En inscrivant son 42e but pour sa 106e sélection lors de la victoire (3-0) du Sénégal contre le Gabon, vendredi dernier, Sadio Mané est devenu deuxième détenteur ex-aequo du meilleur ratio buts/sélections parmi les Lions. Avec un score de 0,39, il rejoint en effet Mamadou Niang (23 buts/58 capes) et menace le plus efficace du classement actuel, Papiss Demba Cissé (0,5 pour 17 buts en 34 sélections).



Sadio Mané devance Moussa Sow (18/50), Henri Camara (31/98) et El Hadji Diouf (21/69). Ses concurrents de ce Top 6 étant tous à la retraite, l’attaquant d’Al Nassr (Arabie saoudite) devrait très vite prendre la première place.