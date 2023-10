Real Madrid, Ancelotti révèle sa recette miracle

Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, a expliqué ce qui faisait sa réussite comme entraineur.



L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est vu décerner un diplôme honorifique par l’université de Parme. Profitant de la trêve internationale, « Carletto » était de retour en Italie cette semaine pour recevoir cet honneur. Il a saisi cette occasion pour détailler sa méthode et la façon dont il gère les stars puisque c’est ce qui fait sa réputation.



« Tu n’apprends pas à un Maradona de dribbler »



« Être entraîneur, c’est avant tout savoir écouter les autres, ses collaborateurs et ses joueurs, puis prendre ses propres décisions, a-t-il expliqué. J’essaie de transmettre mes idées par la persuasion et non en les imposant aux autres. Je suis calme, très patient, et surtout j’ai la chance d’être soutenu par une grande passion pour ce sport. C’est une passion que j’avais à l’âge de 15 ans et que j’ai toujours aujourd’hui ».



« On ne peut pas apprendre à Diego Maradona à mieux dribbler. C’est génétique, a poursuivi le coach quadruple champion d’Europe. Ce que l’on peut faire avec des joueurs talentueux, c’est les aider à se souvenir de l’importance de l’altruisme. C’est ce qui différencie un grand joueur d’un champion ».



Le chevronné technicien s’est ensuite exprimé sur tout ce que le football lui a apporté sur le plan humain : « Le football m’a aidé à améliorer mes relations avec les autres, à apprendre le respect des règles, des adversaires et des coéquipiers ».