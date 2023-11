Real Madrid : Endrick fait déjà l’unanimité avec la sélection brésilienne

L’ancien de l’OL, Bruno Guimarães (25 ans), se dit très impressionné par son nouveau coéquipier de la sélection brésilienne, Endrick (17 ans).



Si le Real Madrid attend avec impatience Endrick à l’été 2024, ce dernier découvre actuellement les joies de la sélection brésilienne chez les A. Seulement âgé de 17 ans, celui qui brille avec Palmeiras affole tout un pays et ses débuts avec la Seleção sont déjà très attendus. Le sélectionneur, Fernando Diniz, avait expliqué il y a quelques jours son choix de le sélectionner.



« C'est un joueur qui a le potentiel pour devenir un grand talent. Nous ne savons pas s'il y arrivera. Ce n'est pas une pression. C'est une récompense et une vision de l'avenir de ce garçon. Il est né en 2006 et ce qu’il fait me frappe. Et en ce moment, il vit son meilleur moment, en jouant contre les grandes équipes du Brésil et en parvenant à exceller », a expliqué l’entraîneur brésilien comme le rapporte Globo.



Endrick validé par Guimarães



Alors que l’équipe brésilienne se prépare pendant cette trêve à Teresopolis, dans la région montagneuse de Rio de Janeiro, Endrick a réalisé ses premier entraînements aves les A. Face à la presse, Bruno Guimarães a livré ses premiers ressentiments sur la pépite Endrick. « Je pense qu'il est un énorme talent que nous voyons naître », a d’abord expliqué l’ancien de l’OL comme le rapporte Mundo



Deportivo ce mardi soir.



« C'est un grand joueur. Il est un peu timide, mais c'est normal. Il connaît quelques joueurs et nous essayons de l'amener à nous parler davantage (…) Il se sentira chez lui ici, tout le monde l'accueillera », a confié le milieu de terrain de Newcastle. Le Brésil affronte dans ce mois de novembre la Colombie à Barranquilla avant de défier le 21 novembre prochain, l'Argentine, leader des éliminatoires avec 12 points. Le classique du continent sud-américain se jouera cette fois au stade Maracana de Rio de Janeiro.



