Real Madrid: pas de 9 ni de gardien, Ancelotti persiste et signe

A la veille de son premier match en Liga, l'entraineur du Real Madrid Carlo Ancelotti a assuré en conférence de presse que le club ne cherchait pas à recruter un nouveau gardien après la blessure de Thibaut Courtois.





"Nous avons une confiance totale en (Andriy) Lunin (gardien remplaçant, ndlr), qui est un grand gardien", a affirmé le technicien italien. "Il a été très bon pendant la pré-saison. Il est talentueux, et ce qui lui manque c'est ce qui manque à tous les jeunes joueurs: l'expérience. L'expérience qu'il va acquérir jour après jour."





Interrogé sur la possibilité de recruter un autre gardien, Carlo Ancelotti est resté vague: "Nous avons encore du temps jusqu'au 31 août. Nous verrons dans les prochains jours si nous allons recruter un autre gardien, pour faire le nombre. Car nous comptons sur Lunin."





Quel serait le profil recherché ? "Un mec qui arrête des ballons avec les mains" a-t-il ironisé devant les journalistes alors que Courtois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche jeudi à l'entraînement, devrait être absent plusieurs mois.





En attaque, le Real s'apprête à débuter sa saison sans numéro 9 de calibre international, après le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite.





Mais le coach madrilène, qui se dit "très satisfait de l'état de son effectif", se veut rassurant: "Devant, on est très bien. On a différentes options. Deux joueurs sont arrivés et ils apportent un plus." a expliqué Carlo Ancelotti. "Joselu grâce à ses caractéristiques différentes. Il est très bon dans la surface et il se démarque très bien. Et Brahim (Diaz) peut nous offrir plus de solutions entre les lignes."





Recruté pour 103 millions d'euros, la pépite anglaise Jude Bellingham devrait occuper un rôle central dans le dispositif madrilène, plus avancé qu'à Dortmund ou en sélection. "Je crois qu'il a un impact plus grand sur l'adversaire s'il joue plus haut. Il est plus dangereux s'il joue comme avant-centre", a assuré Ancelotti.





"Demain, on pourra mieux évaluer le travail effectué lors de la préparation." a-t-il conclu.





Le rendez-vous est pris. Les Merengue affrontent l'Athletic Bilbao, samedi à 21h30 pour cette première journée du championnat.