Réal Madrid :Un contrat de six ans attend Kylian Mbappé

Le Français Kylian Mbappé et le Real Madrid sont sur le point de trouver un accord financier. Kylian va devoir faire des sacrifices sur plusieurs points, alors que la durée de contrat est déjà établie. Ce dernier va s’engager avec le club merengue.







En effet,la décision de l’attaquant français remonte bien à quelques semaines, et les discussions avec le Real Madrid sont bien plus qu’entamées. Les conditions financières sont toutefois toujours discutées indique le journal espagnol As ce vendredi.





Malgré les efforts consentis un petit détail reste à régler entre les parties prenantes.Car le club merengue ne peut pas lui proposer les mêmes émoluments que ceux touchés au Paris Saint-Germain, soit 72 M€ bruts plus bonus. Très loin, de ce que touche Jude Bellingham, joueur actuellement le mieux payé du vestiaire madrilène, à savoir 20 M€ bruts par saison. Toutefois, Kroos et Alaba seraient devant lui dans la grille salariale.





En tant qu’agent libre, Kylian Mbappé peut prétendre à plus, sans que cela créé de remous chez les autres joueurs.





Mais sur la question des droits d’image. Les négociations avancent à grands pas. Pour le clan Mbappé, la somme s’élèverait à 50 M€ bruts par saison. Même si le montant est jugé déjà trop haut pour les dirigeants madrilènes. Ces derniers informent qu'ils font tout leur possible pour trouver la bonne formule financière, via différentes primes. Dans la foulée ,le quotidien « l'As » assure déjà que le contrat qui attend le Français le liera jusqu’en 2030 avec la Casa Blanca.